Литва готова к созданию с Беларусью плана по устранению разногласий - Линкявичюс

4 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Литва готова к созданию с Беларусью плана действий по устранению имеющихся разногласий. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встрече с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

Литовский гость поблагодарил Владимира Макея за насыщенную программу вчерашнего дня. По словам Линаса Линкявичюса, белорусская сторона показала политическую волю по решению имеющихся проблем.

Он также рассказал о состоявшейся сегодня утром встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, во время которой было отмечено много позитива, в том числе в областях экономики, транспорта. Двустороннее сотрудничество можно увеличить, есть готовность к этому с литовской стороны.

На встрече в белорусском правительстве предметно были обсуждены вопросы белорусско-литовского взаимодействия, в том числе в нефтехимической области и альтернативных поставках газа.

Глава МИД Литвы отметил важность вступления Беларуси в ВТО и готовность литовской стороны к экспертной помощи в этом.

Линас Линкявичюс также констатировал, что "болячки" в белорусско-литовских отношениях остаются. Наряду с этим литовский министр сказал о готовности Литвы совместно с Беларусью работать над дальнейшим устранением имеющихся разногласий. -0-