Лукашенко сделал значительный шаг навстречу оппонентам, заявив о возможности изменений в Конституцию - Путин

29 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал значительный шаг навстречу оппонентам, заявив о возможности изменений в Конституцию. Такое мнение высказал Президент России Владимир Путин сегодня на форуме "Россия зовет", сообщает БЕЛТА.

"На что бы я обратил внимание, это на то, что действующий Президент Александр Григорьевич Лукашенко объявил, уже сказал об этом публично и неоднократно, более того, предпринял конкретные шаги для реализации того, что им было сказано, а именно - о возможности внесения изменений в действующий Основной закон, в Конституцию, либо о принятии новой Конституции. И, как он сам сказал, организации на этой базе выборов и в парламент, и президентских выборов", - сказал Владимир Путин.

"Я думаю, что, исходя из реалий сегодняшнего дня и оценки внутриполитической ситуации, это с его стороны (Президента Беларуси. - Прим. БЕЛТА) значительный шаг навстречу его политическим оппонентам", - подчеркнул Президент России.

Он также полагает, что было бы правильно, если бы все политические силы включились в процесс обсуждения конституционной реформы, а не огульно обвиняли действующую власть. "Встроились бы в эту работу и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса", - посоветовал Владимир Путин.

Он также заявил, что вопрос о президентских выборах должны определять белорусский народ и руководство Беларуси. "Мы в эти вопросы не лезем", - подчеркнул Президент России.

Владимир Путин высказался и Договоре о создании Союзного государства. "В Договоре о создании Союзного государства все предусмотрено, мы не считаем, что нужно туда что-то вносить дополнительно. Вопрос заключается в том, реализовывать какие-то элементы этого плана, который уже есть, существует на протяжении двух десятилетий, либо пока от чего-то воздержаться. Во всяком случае, мы ничего не форсируем", - сказал он.-0-