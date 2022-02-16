Макей: Беларусь будет активно использовать российские порты для перевалки грузов

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет активно использовать российские порты для перевалки грузов. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции

"Поверьте, это не какие-то сказки, не какие-то воздушные замки. Ведется конкретная работа, чтобы активно задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов. Это и подстраховка на будущее. Хотя я убежден, что рано или поздно ситуация и на западном направлении нормализуется. Но если наши партнеры не хотят делать это, то мы должны предпринимать соответствующие шаги, чтобы нейтрализовать негативные последствия для нас", - сказал Владимир Макей.

По его словам, с российской стороной уже достигнуты договоренности, эта работа продолжается. "Понятно, что это не однодневный процесс. Выход на максимально эффективные результаты потребует определенного времени, усилий и финансовых средств. Сейчас наши специалисты плотно занимаются этими вопросами", - добавил министр.-0-