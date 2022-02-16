Макей: Беларусь намерена и впредь играть роль донора безопасности

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена и впредь играть роль донора безопасности. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы намерены и впредь играть роль донора безопасности, как бы кто скептически ни относился к этому в нынешней ситуации, ситуации санкционного противостояния между Беларусью и Европейским союзом", - сказал глава МИД.

"Никто не может упрекнуть Беларусь, что мы способствовали росту напряженности, нестабильности в нашем регионе и мире в целом", - констатировал министр. В этой связи он напомнил о многочисленных инициативах белорусской стороны, выдвинутых на международных площадках: это и тематика борьбы с торговлей людьми, и идея об организации диалога "Хельсинки-2", и о создании пояса цифрового добрососедства. Многие подобные идеи обсуждались, например, на таких площадках, как "Минский диалог", где зарубежные партнеры могли разговаривать, как выразился министр, не друг о друге, а друг с другом.

По его мнению, выход из нынешней непростой ситуации в европейском регионе - только в попытках найти взаимоприемлемые точки соприкосновения, настойчиво продвигать диалог, как бы сложно это ни было. "Мы не отказываемся от этой роли и не намерены делать шаги, которые привели бы к росту напряженности в нашем регионе. Но, естественно, мы тоже не можем наблюдать спокойно за тем, что происходит вокруг нас. Если придется, мы вынуждены будем реагировать на рост напряженности в нашем регионе и то, что происходит у наших западных и южных границ. Мы будем принимать адекватные шаги", - подчеркнул Владимир Макей.-0-