Макей: Беларусь всегда исходит из необходимости искренности в отношениях с любым государством

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Беларуси всегда исходит из необходимости искренности в отношениях с любым государством. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ , сообщает БЕЛТА.

Вспоминая о недавней встрече президентов Беларуси и Украины в Житомире, у министра поинтересовались, в чем секрет того, что у белорусской дипломатии всегда получается находить контакт как с различными украинскими лидерами, так и сохранять хорошие отношения с Москвой в условиях известной кризисной ситуации.

"Это заслуга не только и не столько белорусской дипломатии. Надо смотреть глубже. Речь идет о том, что руководство Беларуси всегда исходит из необходимости наличия искренности в отношениях с любым государством. Если ты заинтересован в сотрудничестве с той или иной страной, то должен делать это искренне. Именно это является основой того, что у нас присутствуют хорошие отношения со всеми руководителями той же братской Украины", - отметил Владимир Макей.

Он подчеркнул, что первая личная встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского была очень теплой, абсолютно открытой и искренней. "Искренний обмен мнениями позволил установить нормальный контакт. Хорошие отношения между руководителями тоже очень важны для дальнейшего выстраивания наших контактов по всем направлениям", - заявил министр.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства считает, что если бы все стороны искренне желали прекращения конфликта в Украине, то там бы уже давно наступили мир и спокойствие.

Владимир Макей также прокомментировал разговоры вокруг темы улучшения отношений Беларуси с Западом. "Никто никуда не разворачивается. Мы хотим иметь добрые, нормальные, сбалансированные отношения со всеми странами. Это в наших интересах, потому что наша экономика имеет открытый характер", - сказал он.

Министр посоветовал успокоиться всем, кто испытывает определенную ревность или подозрительность по поводу того, что у Беларуси наметилось некоторое улучшение отношений с Западом. "Это нормально. Запад является для нас вторым по значимости торгово-экономическим партнером. Это абсолютно в интересах Беларуси иметь нормальные отношения с Евросоюзом и другими западными странами. От этого, можно сказать, зависит и судьба нашей страны", - добавил Владимир Макей.-0-