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16 февраля 2022, 12:25

Макей: давно назрела необходимость в рамках ОБСЕ организовать полномасштабную встречу глав государств

Владимир Макей
Владимир Макей

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Давно назрела необходимость в рамках ОБСЕ организовать полномасштабную встречу глав государств. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на то что западные политики посетили Москву, встретились с Президентом Путиным, сделали соответствующие заявления в ходе пресс-конференций, несмотря на то что из Москвы, из Минска звучат постоянные заявления, что никто никакой угрозы для соседних государств не представляет, спекуляции продолжаются (на тему возможной российской агрессии. - Прим. БЕЛТА)", - отметил Владимир Макей.

По его словам, отсутствие доверия между сторонами приводит к тому, что ситуация не может нормализоваться. "Отсутствие каких-то встреч, которые бы способствовали нормализации ситуации, тоже является нашим большим недостатком", - считает министр.

Он, в частности, напомнил, что Президент Беларуси давно выступил с инициативой широкомасштабного международного диалога "Хельсинки-2". Сначала это на международном уровне воспринималось скептически, а потом оказалось, что идея правильная и востребованная.

"Мы считаем, что давно назрела необходимость в рамках той же самой ОБСЕ организовать полномасштабную встречу руководителей государств. Она бы привела к восстановлению определенного уровня доверия между странами, которые сейчас поделены на "наши" и "не наши". Мы всегда выступали за диалог. Считаем, что только лишь через диалог можно решать все вопросы", - сказал Владимир Макей.-0-

Фото Максима Гучека

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