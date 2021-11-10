Макей: действия коллективного Запада в отношении Беларуси направлены с дальним прицелом на Россию

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия коллективного Запада в отношении Беларуси направлены с дальним прицелом на Россию. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью агентству РИА Новости, фрагменты которого опубликованы в официальном Twitter-аккаунте МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Я знаю, что никто никогда не получал из Москвы никаких указаний об организации нелегальной миграции. Это результат действий самого ЕС. Это просто попытки оправдать свою конфронтационную политику по отношению к России", - заявил Владимир Макей.
По мнению министра, действия коллективного Запада в отношении Беларуси направлены с дальним прицелом именно на Россию. "Потому что Россия, как они считают, представляет угрозу для коллективного Запада", - пояснил он.-0-
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