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18 сентября 2020, 18:37

Макей: действия стран ЕС сегодня подрывают суверенитет и независимость Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия стран ЕС сегодня подрывают суверенитет и независимость Беларуси, вопреки заявлениям о их поддержке. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА.

"Нас удивляют просто деструктивные, разрушающие политические заявления, в первую очередь наших соседей, да и остальных стран - членов Евросоюза в адрес Беларуси. Парадокс: заявляя на словах о том, что они намерены, готовы и будут поддерживать суверенитет и независимость Беларуси, они на деле сегодня подрывают эти суверенитет и независимость", - заявил Владимир Макей.

Министр убежден, что дальнейшее такое развитие ситуации не приведет к добру. Он отметил, что в ближайшие дни министры иностранных дел стран ЕС обсудят вопрос о санкциях в отношении Беларуси и официальных лиц страны. "Мы готовы к этому. Мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с нашим важным партнером - Европейским союзом - и отдельными странами-членами. Мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия. Санкции, уже доводилось говорить на эту тему, ни к чему хорошему не приведут. Об этом свидетельствуют и история Беларуси, и история других стран. Санкции - это не тот инструмент в межгосударственных отношениях, который приведет к успеху. С точностью до наоборот. Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.-0-

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