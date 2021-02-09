Макей и Лавров обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым состоялся 9 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Во время разговора руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных объединений и международных организаций.

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