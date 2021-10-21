Макей и Лавров обсудили подготовку заседания Высшего госсовета Союзного государства

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели подготовку к предстоящему совместному заседанию коллегии министерств иностранных дел, на котором будет подписана Программа согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы.

Руководители внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия в международных организациях и обменялись информацией об эпидситуации в двух странах.-0-