Макей и Помпео обсудили по телефону тематику энергетической безопасности

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 13 марта в телефонном разговоре обсудил вопросы белорусско-американского сотрудничества с государственным секретарем США Майклом Помпео. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги визита государственного секретаря США в Беларусь 1 февраля 2020 года", - отметили в МИД.
Владимир Макей и Майкл Помпео рассмотрели также вопросы двустороннего взаимодействия, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности. Как сообщается на сайте Госдепартамента США, Майкл Помпео поблагодарил главу МИД Беларуси за успешный визит в Минск 1 февраля и подтвердил поддержку США суверенитета Беларуси. Он также подтвердил готовность американских компаний немедленно начать продажу нефти в Беларусь по конкурентным рыночным ценам.-0-