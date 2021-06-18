Макей на встрече с Лавровым отметил высокую интенсивность белорусско-российских контактов

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Москве на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым отметил высокую интенсивность белорусско-российских контактов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Макея, в этом году уже состоялись три встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, несколько встреч провели руководители правительств, запланированы другие контакты на различных уровнях. "Поэтому нам в этом плане тоже очень важно сверить, что называется, часы, - сказал Владимир Макей. - Тем более что в повестке дня сегодняшних переговоров у нас очень важные вопросы, в том числе связанные с подготовкой нашей общей программы согласованных действий в области внешней политики на следующий двухлетний период".

Владимир Макей поблагодарил Сергея Лаврова за состоявшееся накануне мероприятие с участием послов стран СНГ в России, на котором руководитель российского внешнеполитического ведомства проинформировал об итогах прошедшего в Женеве российско-американского саммита на высшем уровне.-0-

Лавров проинформировал Беларусь и другие страны СНГ об итогах российско-американского саммита