Макей: нужен новый "план Маршалла" с надежными механизмами безопасности в европейском регионе

5 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на 26-м заседании Совета министров ОБСЕ 5 декабря в Братиславе заявил о необходимости нового плана для укрепления европейской безопасности, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мира трудно достичь, но он может быть нарушен слишком легко. Нам нужен новый "план Маршалла" для европейской безопасности - план, когда все государства-участники инвестировали бы в создание надежных механизмов безопасности в нашем регионе", - заявил Владимир Макей.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что 30 лет назад Парижская хартия для новой Европы провозгласила принцип неделимой безопасности, который поставил перед собой цель растопить лед недоверия и построить единую Европу. "Сбылись ли наши общие надежды? К сожалению, нет. Хронический и углубляющийся кризис доверия, ослабление режимов контроля над вооружениями, быстрое наращивание военного потенциала, расширение политического и идеологического разрыва - вот подлинные составляющие катастрофы", - констатировал министр.

Он обратил внимание на то, что Беларусь прекрасно понимает, какие непредсказуемые последствия это может иметь для нашего неспокойного региона, находящегося в геополитически опасной сейсмической зоне. "Что мы предлагаем? В 2017 году Президент Беларуси призвал возобновить стратегический диалог, направленный на преодоление противоречий и возрождение духа Хельсинкского процесса. Он предложил созвать саммит для откровенного и открытого обсуждения на самом высоком уровне состояния дел и путей дальнейшего исправления и перезагрузки архитектуры безопасности в Европе, - сказал Владимир Макей. - Это предложение остается на столе".

"Беларусь готова инвестировать, наряду с другими государствами-единомышленниками, в поиск решений для перевода господствующей парадигмы конфликта в парадигму безопасности на основе сотрудничества, основанного на взаимодействии", - заявил министр иностранных дел.

По его мнению, нельзя недооценивать роль малых и средних стран. Они должны быть полноправными участниками диалога по вопросам безопасности, чтобы избежать нового раздела Европы на сферы влияния.

"Недавнее прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности продолжает крайне опасную тенденцию к эскалации военной напряженности в Европе, - убежден глава белорусского МИД. - Беларусь предложила разработать многостороннюю декларацию с четким и твердым обязательством стран не размещать на своей территории ракеты средней и меньшей дальности и отказаться от их производства. Мы осознаем, что реализация этой инициативы потребует политической воли и напряженных усилий".

С учетом того, что киберпространство все больше становится ареной конфронтации, Беларусь предложила сформировать пояс цифрового добрососедства путем заключения международных соглашений по кибербезопасности, аналогичных соглашениям о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности в военно-политической сфере.

Владимир Макей отметил, что в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина окончания Второй мировой войны, горькие уроки которой напоминают нам о ценности мира и опасностях национализма, ксенофобии и неонацизма.-0-