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Новости
18:28
За вымогательство несуществующих долгов задержаны четыре жителя Орши
Происшествия
18:28
Спорт не площадка для политических разбирательств - глава Федерации хоккея Беларуси
Спорт
18:01
Макей: ни одна страна пока не запросила у Беларуси информацию по инциденту с Ryanair
Политика
18:00
Беларусь готова к симметричному ответу Латвии на отъезд дипломатов - Макей
Политика
17:59
Макей о реакции политиков западных стран на ситуацию с самолетом Ryanair: это скоординированные действия и спланированная провокация
Политика
17:59
Макей: Беларусь готова пригласить международных экспертов в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске
Общество
17:58
Макей: послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток
Политика
17:57
Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Беларуси в Риге
Политика
17:56
Макей: посол Латвии был приглашен в МИД в связи с оскорблением госфлага Беларуси в Риге
Политика
17:49
В январе-апреле соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты составило 38,2%
Общество
17:46
Белорусская теннисистка Юлия Готовко проиграла в 1/16 финала турнира в Страсбурге
Спорт
17:35
В Витебской области почти на 1,6 тыс. га уничтожили борщевик
Регионы
17:34
В лесничестве Житковичского района похитили клетку для медведя
Происшествия
17:29
Общий рынок ювелирных изделий начал действовать в ЕАЭС
Экономика
17:28
ФОТОФАКТ: Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси у посольства Латвии в Минске
Регионы
17:23
В Минске вынесли приговор двум обвиняемым по делу о мошенничестве с недвижимостью
Происшествия
17:09
Дезинфекция транспорта для въезда через "Новую Гуту" с 1 июля будет обязательной
Общество
17:07
Сикорский: сообщение о минировании Ryanair поступило на электронную почту Национального аэропорта Минск
Общество
16:58
Житель Орши получил 3 месяца ареста за оскорбление в соцсети представителя власти
Происшествия
16:54
Трафик сервисов Google может быть замедлен в РФ из-за нарушений - Роскомнадзор
В мире
16:50
Сикорский: решение Литвы не принимать самолеты, следующие через Беларусь, - эмоциональное
Общество
16:48
В Молодечно пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ и врезался в ограждение
Происшествия
16:46
Говорить о том, что дежурный экипаж МиГ-29 прервал полет борта Ryanair, неправомерно - Голуб
Общество
16:39
Сикорский: литовская сторона не уведомляла Минск о введении ограничений на полеты
Общество
16:38
В Ольшанах двое детей опрокинули на себя металлический ковш трактора
Происшествия
16:35
В США найден кипарис возрастом более 2,6 тыс. лет
Калейдоскоп
16:34
Сикорский: давления на экипаж Ryanair со стороны белорусских диспетчеров не было
Общество
16:20
Сообщение о планируемом теракте на самолете Lufthansa не подтвердилось
Происшествия
16:18
Наехавшего на пешехода водителя в Минске приговорили к 2,5 года "домашней химии"
Происшествия
16:13
Девятая симфония Бетховена прозвучит 26 мая на сцене Белгосфилармонии
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24 мая 2021, 17:59
Макей о реакции политиков западных стран на ситуацию с самолетом Ryanair: это скоординированные действия и спланированная провокация
Фото из архива
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авиация
Макей
самолет
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Макей: ни одна страна пока не запросила у Беларуси информацию по инциденту с Ryanair
Беларусь готова к симметричному ответу Латвии на отъезд дипломатов - Макей
Макей: послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток
Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Беларуси в Риге
Макей: посол Латвии был приглашен в МИД в связи с оскорблением госфлага Беларуси в Риге
Лавров: Запад продолжает масштабную поддержку эмигрантской белорусской оппозиции
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Сикорский: давления на экипаж Ryanair со стороны белорусских диспетчеров не было
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Петришенко: в детских лагерях необходимо соблюдать рекомендации по профилактике COVID-19
ФОТОФАКТ: Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси у посольства Латвии в Минске
Лавров: трудно представить, что подготовка покушения на Лукашенко проводилась без ведома спецслужб США
Сообщение о планируемом теракте на самолете Lufthansa не подтвердилось
Закон о СМИ будет дополнительным барьером для фейковой информации - Ананич
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай вырос на 87,7%
Общий рынок ювелирных изделий начал действовать в ЕАЭС
За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19, выписаны 652
Гран-при форума "Папараць-кветка БДУ" завоевал народный хор "Белая вежа"
В 2021 году планируется трудоустроить в свободное от учебы время не менее 25 тыс. учащихся
Дожди и +23°С будет в Беларуси 25 мая
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