Макей обсудил с парламентской группой Бундестага перспективы сотрудничества Беларуси и Германии

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы сотрудничества Беларуси и Германии обсудил министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с членами делегации германско-белорусской парламентской группы Бундестага во главе с ее председателем Марком Хауптманном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-германского сотрудничества с акцентом на его парламентское измерение, тематику взаимодействия между Беларусью и ЕС, актуальные вопросы международной повестки дня, - отметили в МИД. - Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних связей во всех областях и намечены соответствующие конкретные шаги, включая предстоящее начало работы Стратегической консультативной группы Беларусь - Германия, в состав которой войдет Марк Хауптманн".
Парламентская делегация посещает Беларусь по приглашению председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам Андрея Савиных.-0-
Фото МИД Беларуси