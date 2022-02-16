Макей поддержал инициативу России о проведении саммита "пятерки" СБ ООН

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь позитивно оценивает инициативу Президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас, мне кажется, самое важное для руководителей ведущих государств - остановиться, задуматься и осознать, что дальнейшее нагнетание напряженности, истерии, особенно по вопросам безопасности, ни к чему хорошему не приведет. Для начала следовало бы позитивно ответить на инициативы Президента Путина и собрать, организовать встречу пяти членов Совета Безопасности", - сказал глава МИД.

Владимир Макей

В последующем, по его мнению, было бы важно детально проработать возможность встречи также и руководителей государств - членов ОБСЕ. Это то, о чем Президент Беларуси Александр Лукашенко упоминал еще несколько лет назад.

Впервые Президент России озвучил инициативу о встрече лидеров "пятерки" СБ ООН в январе 2020 года в Иерусалиме на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Тогда он предложил организовать встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, КНР, США, Франции и Великобритании - для обсуждения самых серьезных мировых проблем.-0-