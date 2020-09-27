Макей призвал партнеров проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность в отношении Беларуси

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей во время выступления на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров Беларуси проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность в отношении страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отдельные, граничащие с цинизмом, заявления со стороны ряда наших соседей, якобы, заботе о суверенитете страны и ее благосостоянии на самом деле являются ничем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад. Призываем наших партнеров проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность", - сказал Владимир Макей.

Он подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела Беларуси, санкции или иные ограничительные меры будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех. "Это мы уже проходили в прошлом", - заметил глава МИД.

"Будущее Беларуси будет решаться ее собственным народом, как это неоднократно было доказано в истории нашей страны. Решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране", - заявил Владимир Макей.-0-