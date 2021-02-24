Макей: раскручивается спираль новой гонки вооружений

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходит деградация системных основ международной безопасности. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая в видеорежиме на сегменте высокого уровня Конференции по разоружению, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, к сожалению, за 20 лет нынешнего столетия мир не стал более стабильным и предсказуемым. "На наших глазах происходит деградация системных основ международной безопасности. Доверие вытесняется конфронтацией, диалог - обвинительной риторикой", - подчеркнул он.

Глава МИД уверен, что "раскручивается спираль новой гонки вооружений". По его мнению, "многосторонние механизмы нерапространения, контроля над вооружениями и разоружением разваливаются и приходят в упадок, став заложниками политизированных подходов, взаимных претензий и желания добиться односторонних преимуществ в военной сфере".-0-

Беларусь призывает к скорейшему запуску предметной деятельности Конференции по разоружению - Макей