Беларусь призывает к скорейшему запуску предметной деятельности Конференции по разоружению - Макей

24 февраля, Минск /Корр БЕЛТА/. Беларусь призывает предпринять максимум усилий по преодолению существующих разногласий и скорейшему запуску предметной деятельности Конференции по разоружению на основе всеобъемлющей и сбалансированной программы работы в рамках ее мандата. О этом заявил 24 февраля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая в видеорежиме на сегменте высокого уровня Конференции по разоружению, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Любой вооруженный конфликт ведет к обнулению социально-экономических достижений и человеческих ценностей, отбрасывает государства на многие годы назад в своем развитии, является благодатной почвой для организованной преступности и терроризма", - подчеркнул министр.

"Последнюю четверть века можно без сомнения окрестить золотым веком в разоруженческой дипломатии, - сказал он. - Заключенные в тот период договоры и соглашения заложили каркас международной безопасности и стратегической стабильности. Конвенции по биологическому и химическому оружию установили глобальные запреты на разработку и применение двух видов оружия массового уничтожения".

Владимир Макей отметил, что Договор о нераспространении ядерного оружия стал отправной точкой для масштабных процессов сокращения ядерных арсеналов СССР и США и отказа от обладания ядерным оружием ЮАР, Казахстана, Украины, Беларуси, сведя к минимуму ядерную угрозу и риски возможной ядерной конфронтации.

"Надежда, что новая система международных отношений периода после холодной войны будет основана на взаимном уважении и сотрудничестве, а не соперничестве, породила ложное ощущение самоуспокоенности. Мир и безопасность стали восприниматься как данность, а вопросы разоружения и контроля над вооружениями были отодвинуты на второй план, как утратившие, как тогда казалось, свою актуальность", - констатировал он.-0-

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