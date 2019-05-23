Макей рассказал о планируемой встрече с новым послом России

23 мая, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей готов встретиться с новым послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, как только дипломат прибудет в нашу страну. Об этом Владимир Макей заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как только он приедет, мы сразу встретимся", - сказал министр. В Беларуси сложилась практика, что, когда послы любой страны прибывают в Минск, в скором времени происходит встреча в МИД, где они вручают копии верительных грамот. "А дальше мы планируем вручение верительных грамот главе государства", - добавил Владимир Макей.

Отвечая на вопрос, направил ли МИД необходимый агреман российской стороне, министр подчеркнул: "Все необходимые формальности, связанные с назначением посла (России. - Прим. БЕЛТА), выполнены".-0