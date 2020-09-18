Макей: руководство литовского МИД лезет из кожи вон, чтобы больше всех вылить грязи на Беларусь

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство литовского МИД лезет из кожи вон, чтобы больше всех вылить грязи на Беларусь. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА.

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь искренне заинтересована в нормальных отношениях со своими соседями. Вместе с тем он с сожалением констатировал, что в последнее время с их стороны нет никаких конструктивных подходов. В первую очередь это касается Литвы и Польши.

"Особенно я удивляюсь некоторым заявлениям моего коллеги (речь о главе МИД Литвы. - Прим. БЕЛТА). У нас был покойный заместитель министра иностранных дел Петр Беляев, который говорил: "Еще основные игроки на сцену не вышли, а малец уже чечетку бьет". Мой коллега, да простит он меня, напоминает мне мальца, который лезет сейчас из кожи вон, чтобы больше всех вылить грязи на Беларусь. Мы понимаем, почему это происходит, скоро у них парламентские выборы. Поэтому там наперегонки все бегут в плане того, чтобы ущипнуть побольнее Беларусь. Переживем и это", - сказал министр.

По его словам, литовский МИД неадекватно оценивает ситуацию и делает соответствующие заявления. "Если они думают, что тем самым укрепляют суверенитет и независимость Беларуси, то глубоко ошибаются. Конечно же, история расставит все по своим местам. Знаю, что это не понравится, будет критика с его стороны, но я говорю это абсолютно осознанно, потому что мы много раз говорили на эту тему - и один на один, и в расширенных составах. Хотелось бы, чтобы все-таки мои коллеги остановились, задумались и попытались объективно, здраво оценить ситуацию и не доводить ее до той черты, когда уже вернуться назад будет невозможно", - подытожил Владимир Макей.-0-