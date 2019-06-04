Макей считает приоритетным в отношениях Беларуси и ЕС начало переговоров по базовому соглашению

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Начало переговоров по базовому соглашению Беларусь-ЕС должно стать главным приоритетом в отношениях между Беларусью и Европейским союзом в ближайшем будущем. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая сегодня на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь, как и многие политики и представители бизнеса на Западе, усматривает значительные дивиденды от создания гармонизированного экономического пространства "от Лиссабона до Владивостока", - сказал Владимир Макей. - Кирпичиками в фундамент этого проекта должны стать заключение в перспективе базового соглашения Беларусь-ЕС, учитывающего наши обязательства в ЕАЭС, а также вступление Беларуси в ВТО, чему, надеюсь, будет способствовать скорое завершение соответствующих переговоров с Евросоюзом. Начало переговоров по соглашению без предварительных условий должно стать главным приоритетом в отношениях между Беларусью и ЕС на ближайшее будущее".

Глава внешнеполитического ведомства констатировал, что Беларусь синхронизирует работу по улучшению условий для мобильности граждан на Востоке и Западе. В частности, завершается работа над соответствующими визовыми соглашениями с ЕС. Вдобавок Беларусь предприняла односторонние шаги по облегчению въезда в страну граждан ряда государств на срок до 30 дней. "Это не предел. Мы будем работать над дальнейшей либерализацией визового режима", - заметил министр.-0-