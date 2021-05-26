Макей: у белорусов нет доверия к тем партнерам, которые последовательно ведут двойную лицемерную игру

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусов нет доверия к тем партнерам, которые последовательно ведут двойную лицемерную игру. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей, выступая в Овальном зале Дома правительства на встрече Александра Лукашенко с парламентариями, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр коснулся инцидента с самолетом Ryanair и обратил внимание на принципиально важный момент, в том числе касающийся работы "Белавиа". "Допустим, вы (Запад. - Прим. БЕЛТА) озвучили политические претензии к властям. Но за то вы наказываете конкретных людей, и при чем здесь добропорядочная авиакомпания, которая перевозит граждан? Это же ведь та компания, которую вы, шведы, американцы, англичане, украинцы, публично благодарили за содействие в эвакуации своих граждан в разгар пандемии", - сказал Владимир Макей.

"Но сейчас надо сказать открыто: с нашей стороны, не только со стороны властей, но и обычных людей, практически нет доверия к тем партнерам, которые последовательно ведут двойную лицемерную игру. В этих условиях мы вынуждены и будем жестко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес", - заявил Владимир Макей. По его словам, ответные меры могут коснуться самых различных направлений сотрудничества с Евросоюзом.-0-