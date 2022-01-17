Макей встретился с послом России Лукьяновым, который завершает дипмиссию в Беларуси

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом России Евгением Лукьяновым по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений", - рассказали в МИД.

Владимир Макей поблагодарил Евгения Лукьянова за его вклад в развитие многоплановых отношений между Беларусью и Россией.-0-