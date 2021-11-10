Макей заявил о необходимости дальнейшего восстановления транспортного сообщения между Беларусью и РФ

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия ведут диалог по вопросам дальнейшего восстановления транспортного сообщения между странами. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня по итогам прошедшего в Москве совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр рассказал, что в ходе заседания в том числе обсуждались вопросы, касающихся совместных мер по минимизации ущерба от пандемии коронавируса. Ранее стороны успешно согласовали снятие всех ограничений по авиасообщению. "Взаимный позитивный эффект от этого решения отмечается всеми. Сегодня на повестке скорейшее полное восстановление железнодорожных маршрутов между нашими странами", - сказал глава МИД.

"Рассчитываем также на упрощение передвижения автотранспортом. Это крайне актуально для белорусов и россиян. Разумеется, все это надо делать максимально аккуратно с учетом эпидемиологической ситуации и других факторов", - добавил Владимир Макей.-0-