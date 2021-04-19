Макей заявил о приверженности Беларуси международным договоренностям в сфере прав человека

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня во время рабочего визита в Швейцарию провел встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Министр подчеркнул стратегическую приверженность Беларуси основополагающим принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН, и международным договоренностям государства в сфере прав человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

"Владимир Макей информировал Мишель Бачелет о национальном контексте поиска общегосударственного баланса интересов в тесно пересекающихся сферах национальной безопасности, устойчивого развития и прав человека. Верховный комиссар была ознакомлена с оценками ситуации после президентских выборов 2020 года и перспективными планами руководства страны по совершенствованию политической системы путем конституционной реформы", - рассказали в МИД.

В свою очередь Мишель Бачелет изложила подходы своего офиса по вопросам сотрудничества с нашей страной и призвала правительство Беларуси воспользоваться экспертизой УВКПЧ для развития политической системы в части, касающейся сферы прав человека. "Министр выразил сожаление в связи с политизацией мандата верховного комиссара в свете последних решений Совета ООН по правам человека и подчеркнул, что Беларусь никогда не согласится на вмешательство в свои внутренние дела со стороны третьих государств или международных структур", - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.-0-

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