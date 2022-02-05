Манойло: западное общество и политический истеблишмент периодически надо ставить на место

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западное общество и политический истеблишмент периодически надо ставить на место. Об этом заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА профессор МГУ имени М.В. Ломоносова политолог Андрей Манойло.

"Если человек или страна дают на себе оттаптываться - обязательно будут оттаптываться. Более того, будут наглеть с каждым разом, видя, что выходки проходят безнаказанно. И каждая последующая выходка будет более жесткой и наглой, чем предыдущая. Это обычная ситуация. И в этом отношении нынешняя истеричная кампания на Западе по поводу российской агрессии - прямое следствие того, что в свое время в нужный момент мы не давали им решительный отпор либо делали это не очень грамотно, ограничиваясь троллингом, который никогда никого не убеждает, или воплями наших российских пропагандистов, когда надо было проводить информационные контроперации", - сказал Андрей Манойло.

Политолог уверен, что сегодня не поздно повернуть эту ситуацию вспять. "Западное общество, западный политический истеблишмент, западные лидеры устроены таким образом, что если они не получают отпор, они тебе на шею сядут очень быстро. Но как только они получили ответный удар, они тут же вспоминают о гуманизме, человеколюбии, правах человека, о том, что к людям надо относиться мягче, о вежливости и становятся белыми и пушистыми. Но чтобы они были белыми и пушистыми и не лезли в наши дела, их периодически надо ставить на место", - констатировал он.-0-