Медведчук: Украина и ее народ нуждаются в миротворческой роли Беларуси

14 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Украинский политический и государственный деятель Виктор Медведчук подчеркивает важную роль Беларуси в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о том, слышат ли стороны конфликта позицию белорусской стороны, в том числе неоднократно высказанную готовность принять самое активное участие в мирном процессе помимо предоставления переговорной площадки, Виктор Медведчук сказал: "Эту позицию слышат в Москве, Киеве, Донецке, Луганске… Как раз роль Президента Беларуси очень важна. И для России, и для Украины. Особенно для Украины, для решения того конфликта, который существует сегодня на востоке".

"Более того, эта активная позиция существует. Может быть, она еще открыто и публично не высказывается, в том числе для СМИ, но поверьте мне - человеку, который имеет непосредственное отношение к мирному урегулированию: могу сказать о том, что эта позиция реализуется. Наверное, она будет усложнена теми событиями, которые будут в Украине в наступившем 2019 году, связанными с двумя самыми большими избирательными кампаниями - президентской и парламентской, но эта роль будет оставаться", - отметил политик.

Виктор Медведчук поддержал точку зрения Александра Лукашенко о том, что три славянских народа должны договориться сами. "Учитывая, что в этом конфликте не участвует белорусский народ, ему как раз и может быть отведена эта роль посредника, роль того народа, который может помирить Украину и Россию. Это очень важная функция и, на мой взгляд, самая главная необходимость сегодня для Украины как государства и украинского народа", - подчеркнул он.

Политик рассказал, что на встрече с главой белорусского государства обсуждался ряд вопросов, касающихся налаживания сотрудничества, которое может иметь место именно в сфере мирного урегулирования.

Он также обратил внимание на тот факт, что у Президента Беларуси по данным всех социологических исследований, проводившихся в Украине за последние год-два, самый высокий авторитет среди глав иностранных государств. "Его поддерживают 52% украинских граждан. На втором месте канцлер Германии Ангела Меркель с 36%, у Президента США Трампа 16-18%", - привел данные Виктор Медведчук.

Украинский политик заявил, что является сторонником восстановления дружеских отношений с Россией, несмотря на то, что есть разные политические течения и оценки сложившихся обстоятельств. "С учетом и того, что сегодня, к сожалению, большинство населения (в Украине. - Прим. БЕЛТА) думает о России, и тех крайне радикальных и неприязненных отношений между Украиной и Россией, я являюсь последовательным и принципиальным сторонником восстановления отношений с Россией - как экономических, так и политических, - сказал Виктор Медведчук. - Для того, чтобы достигнуть мира в Донбассе, чтобы улучшилась экономическая жизнь в стране, безусловно, мы все равно должны сесть за общий стол (я имею в виду Украину и Россию) для мирного разрешения всех вопросов. И здесь роль Беларуси является очень важной, неоценимой, с учетом позиции лично Президента Беларуси".

Виктор Медведчук уверен, что переговоры будут продолжаться, а минская площадка, как и сами минские соглашения, остаются безальтернативными.-0-