Мезенцев: межрегиональные связи - особый пласт отношений Беларуси и России

10 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Межрегиональные связи - это особый пласт отношений Беларуси и России, которые постоянно развиваются. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев сегодня по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Российский дипломат подчеркнул: во время разговора большое внимание было уделено предстоящему Форуму регионов Беларуси и России, намеченному на конец сентября в Минске и Минской области.

"Встреча посла с главой государства - это всегда большая ответственность. Я имел возможность услышать подтверждение нацеленности белорусского руководства на расширение всей огромной палитры отношений, дополнение ее и тех отношений, которые сложились за десятилетия между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Это в том числе отношения промышленников, производителей сельхозпродукции. Особый пласт отношений в формате "регион - регион". Это тем более было важно услышать от Александра Лукашенко в преддверии Форума регионов двух стран".

По словам дипломата, предстоящий форум подхватит эстафету встреч, которые состоялись в Петербурге летом прошлого года. Он обратил внимание на то, как ответственно подходят обе стороны к подготовке, к повестке дня. "Мы хотим сделать акцент и на более наполненном содержании сотрудничества городов-побратимов двух государств", - заметил посол.

Дмитрий Мезенцев также подчеркнул: "Александр Лукашенко недавно сказал такие очень важные слова, что для белорусов единое Отечество - от западной границы Брестской области до Владивостока, до Камчатки, до Сахалина. Это важно в таком понимании единого Отечества. А также это важнейший ресурс укрепления хозяйственных связей, технологических цепочек взаимодействия предприятий".-0-

Мезенцев: Россия и Беларусь вместе Дипломат назвал очень успешными совсем недавно состоявшиеся в Минске переговоры глав правительств двух стран Романа Головченко и Михаила Мишустина, членов правительства.