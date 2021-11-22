Мезенцев: Союзное государство в ближайшие дни начнет работу по созданию медиахолдинга

22 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство России и Беларуси в ближайшие дни начнет проработку создания медиахолдинга и интернет-портала. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, выступая на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху", сообщает ТАСС.

"Мы в ближайшие дни будем начинать партнерскую работу, проработку модели медиахолдинга. Безусловно, это будет в том числе и интернет-портал, который совершенно не исключает работу с учетом современных практик, которые делают нашу информацию доступной для миллионов людей", - сказал Дмитрий Мезенцев.

В свою очередь глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что единый информационный холдинг Беларуси и России может быть создан в обозримом будущем, для этого необходимо устранить юридические барьеры. Он напомнил, что 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства. "Александр Григорьевич Лукашенко объявил о перспективах создания мощного единого информационного холдинга. И вот об этом нам всем с вами стоит подумать, подумать о том, как это все будет выглядеть, снести все юридические препятствия и заборы", - сказал Владимир Соловьев.

По его словам, присутствие холдинга должно быть обеспечено во всех средах. "Обязательно нужно присутствовать во всех современных цифровых СМИ, конечно, во всех пабликах, во всех социальных сетях, в Telegram, в YouTube и даже в TikTok, куда деваться. И конечно, это нужно заранее предусмотреть, в том числе в бюджете", - отметил он.

Глава СЖР также подчеркнул, что союзы журналистов двух стран тесно взаимодействуют друг с другом. "Что касается нашей узконаправленной деятельности союзов журналистов России и Беларуси, хочу сказать, что у нас уже много лет существует дружеское и братское взаимодействие с Союзом журналистов Беларуси. Мы постоянно в контакте, наши коллеги из Беларуси постоянно присутствуют достаточно большими делегациями на самом большом в мире журналистском форуме в Сочи… Мы там не раз организовывали круглые столы, общение о том, как развивать совместное информационное пространство. Будем этим заниматься и впредь", - заключил Владимир Соловьев.-0-

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