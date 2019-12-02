Беларусь и Сербия. Почему развитие политических отношений опережает экономическое сотрудничество

2 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Между Беларусью и Сербией растет интерес к развитию сотрудничества. Такое мнение высказал журналистам посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Брылев считает, что белорусско-сербское сотрудничество можно разделить на несколько этапов: были и периоды подъема, и временный холод в отношениях.

Когда наступил подъем в отношениях, и при чем здесь политика?

"Первые визиты наших бизнесменов, первые поставки, совместные проекты - все это хорошо развивалось до известных событий 1999 года, когда страна подверглась достаточно жестким бомбардировкам и оказалась в сложной ситуации. В то тяжелое время мы чем могли помогали сербам. Во время бомбардировок мы поставляли сюда гуманитарную помощь, важнейшим политическим событием и моральной поддержкой для сербов было посещение нашим Президентом в апреле 1999 года Белграда", - рассказал посол.

В те дни Североатлантический альянс, проводивший военную операцию против Югославии, не гарантировал безопасности белорусскому борту номер один. Александр Лукашенко прибыл в Белград фактически под звуки разрывающихся бомб. По словам дипломата, многие сербы помнят о тех временах и благодарны белорусской стороне за поддержку.

"В прошлом мы все время были в каких-то бедах. Поэтому Беларусь и Сербия хорошо друг друга понимают: все время потери, войны. Может быть, мы поэтому друг к другу тянемся", - добавил Валерий Брылев.

Почему в отношениях между Беларусью и Сербией появился холод?

Примерно в 2001-2012 годах темпы сотрудничества между странами заметно спали: в Сербии к власти пришли другие люди, которые не видели в Беларуси близкого партнера. "Мы сотрудничали политически, экономически, но не было никаких прорывных проектов. В это время не было визитов, наши предприятия практически не сотрудничали. На то были объективные причины, - рассказал Валерий Брылев. - Можно сказать, что и у нас были свои обиды на сербскую сторону, потому что они достаточно часто голосовали против нас в различных международных институтах".

Как изменилось сотрудничество в последние годы?

Нынешний этап в отношениях между странами посол называет благоприятным: сербские социалисты пришли к власти, и они ориентированы развивать сотрудничество не только с Западом, но и восточными партнерами. "Наши президенты регулярно встречаются по два-три раза в год на разных площадках, ведут переговоры, - обратил внимание дипломат. - Наш политический диалог, наши отношения развиваются поступательно, с нарастающим интересом".

В то же время Валерий Брылев отметил, что достигнуть нужного уровня в экономическом сотрудничестве у Беларуси и Сербии пока не получается. "Причин всегда можно найти много, но это наши недоработки. Здесь некого винить: сами во всем виноваты, - заявил посол. - Две экономические системы разные. Нам очень тяжело наработать какие-то прорывные и большие проекты. Были договоренности о поставках - мы все исполнили на 100% (троллейбусы, автобусы, тракторы, совместные производства). Но у Сербии есть объективные потребности. А есть и наши недоработки: где-то проиграли тендер, где-то поучаствовали не так, как надо. Не поучаствовали - сто автобусов продали турки".

За счет чего можно нарастить товарооборот?

В 2015 году товарооборот между странами достиг максимальной отметки - $250 млн. В 2018 году он составил $148 млн. "Мы поставляли нефтепродукты на $120-140 млн. Сейчас мы их не поставляем, и, естественно, такую нишу занять чем-то другим сложно. Но можно", - считает Валерий Брылев.

По его мнению, в торговле между странами пока не нашлось место обычным товарам - тем же продуктам питания. "Они все есть, но в несистемном порядке. Надо открывать фирменные магазины, вкладывать деньги - это все риски. И наша сторона, и та сторона побаиваются. Когда торговля самым обычным товаром сдвинется с места, тогда будет оборот", - резюмировал дипломат.

Ранее посол заявлял, что страны в течение ближайших лет могут достичь товарооборота в $500 млн, если будут реализованы все подписанные соглашения, контракты, договоры.

Как сообщалось, сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Белград, где 3 декабря проведет переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем. Стороны обсудят перспективы увеличения товарооборота, инициативы по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов.-0-