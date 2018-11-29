МИД Беларуси прокомментировал ситуацию вокруг событий в Керченском проливе

29 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей в беседе с журналистами высказал позицию Беларуси по поводу ситуации, сложившейся вокруг событий в Керченском проливе, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, то, что в настоящее время происходит в районе Керченского пролива, подтверждает актуальность и реалистичность тех предупреждений, которые неоднократно высказывал Президент Беларуси. "Относительно того, что мы постепенно сползаем к пропасти большого конфликта. В последний раз об этом говорилось на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, - сказал он. - Как мы воспринимаем это? Мы находимся совсем рядом. И мы и опосредованно, и непосредственно ощущаем на себе последствия этой конфронтации".

"Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было предпринято никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе. Потому что это способно оказать влияние не только на региональную, но и на международную безопасность в целом. Мы убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность", - заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что также не хотелось бы, чтобы и со стороны внешних игроков звучали какие-то эмоциональные заявления, которые в конечном итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности.

"Мы всегда говорили о том, и это неоднократно подчеркивал глава белорусского государства, что Беларусь готова внести свой вклад, если это будет приемлемо соответствующим политическим игрокам, в урегулирование ситуации и разрядку той напряженности, которая сегодня, к сожалению, присутствует в нашем регионе", - сказал Владимир Макей.

"Мы отслеживали заявления, которые были сделаны и одной, и другой стороной. Но прямых контактов не было. Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию для того, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом", - добавил министр.

Как сообщалось БЕЛТА накануне со ссылкой на Укринформ, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине". Верховная рада утвердила введение военного положения на 30 дней. В интервью украинским телеканалам Петр Порошенко также уточнил, что срок действия военного положения, введенного в 10 областях Украины, закончится 26 декабря и не может быть продлен Президентом самостоятельно без решения Верховной рады.

Причиной введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе. Украина утверждает, что два бронированных катера "Бердянск" и "Никополь", буксир "Яны Капу" шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом российскую сторону. "Пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" - осуществили агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - заявили в пресс-центре Командования Военно-морских сил Украины.

Российская сторона утверждает, что украинцы нарушили границу. Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные ФСБ России, нарушившие утром 25 ноября российскую границу корабли ВМС Украины вечером осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

Сложившуюся ситуацию обе стороны назвали провокацией.-0-