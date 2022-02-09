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09 февраля 2022, 12:06

МИД: конфликт в Украине только на карте выглядит локально, он используется Западом для глобального противостояния

Фото из архива
Фото из архива

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Конфликт в Украине только на карте выглядит локально, он используется Западом для глобального противостояния. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в обращении к участникам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ", которая проходит сегодня в Москве на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" при поддержке МИД России, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращение замглавы МИД огласил постоянный и полномочный представитель Беларуси при ОДКБ Вячеслав Ременчик.

"Конфликт в Украине только на карте выглядит локальным. Сегодня это поле, вернее повод, для глобального политического противостояния", - подчеркивается в обращении Сергея Алейника.

Он констатировал, что ряд стран - членов НАТО активно вооружает южную соседку Беларуси, делается это якобы в рамках подготовки к отражению так называемой российской агрессии. "Одновременно на наших западных границах происходит наращивание сил и средств альянса, модернизируется военная инфраструктура, растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки стран - членов НАТО на европейском континенте. Так, за последний год количество учений коалиционных формирований стран - членов альянса выросло более чем втрое", - указал замглавы МИД Беларуси.

По его мнению, ситуация в мире и регионах ответственности ОДКБ требует максимальной концентрации. "Мы являемся свидетелями прогрессирующего разрушения системных основ международной и региональной безопасности, - отметил Сергей Алейник. - Доверие вытесняется конфронтацией, диалог - обвинительной риторикой. Международные инструменты в области контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности продолжают деградировать. На этом фоне в Европе раскручивается спираль гонки вооружений".-0-

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/Будет дополнено/.-0-

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