МИД: конфликт в Украине только на карте выглядит локально, он используется Западом для глобального противостояния

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Конфликт в Украине только на карте выглядит локально, он используется Западом для глобального противостояния. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в обращении к участникам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ", которая проходит сегодня в Москве на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" при поддержке МИД России, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращение замглавы МИД огласил постоянный и полномочный представитель Беларуси при ОДКБ Вячеслав Ременчик.

"Конфликт в Украине только на карте выглядит локальным. Сегодня это поле, вернее повод, для глобального политического противостояния", - подчеркивается в обращении Сергея Алейника.

Он констатировал, что ряд стран - членов НАТО активно вооружает южную соседку Беларуси, делается это якобы в рамках подготовки к отражению так называемой российской агрессии. "Одновременно на наших западных границах происходит наращивание сил и средств альянса, модернизируется военная инфраструктура, растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки стран - членов НАТО на европейском континенте. Так, за последний год количество учений коалиционных формирований стран - членов альянса выросло более чем втрое", - указал замглавы МИД Беларуси.

По его мнению, ситуация в мире и регионах ответственности ОДКБ требует максимальной концентрации. "Мы являемся свидетелями прогрессирующего разрушения системных основ международной и региональной безопасности, - отметил Сергей Алейник. - Доверие вытесняется конфронтацией, диалог - обвинительной риторикой. Международные инструменты в области контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности продолжают деградировать. На этом фоне в Европе раскручивается спираль гонки вооружений".-0-

МИД: Беларусь приветствует любые конструктивные предложения, направленные на снижение напряженности в мире

МИД: подготовка к учению "Союзная решимость" ведется максимально транспарентно

Алейник: НАТО рано или поздно придет к необходимости развития контактов с ОДКБ

МИД: ОДКБ прошла путь трансформации от оборонительного союза до современной многофункциональной организации

/Будет дополнено/.-0-