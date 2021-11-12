МИД назвал консультации Совбеза ООН по Беларуси старым геббельсовским приемом

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по вопросу беженцев на западных границах Беларуси. Комментарий пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза опубликован на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

Накануне по инициативе Франции, Эстонии и Ирландии прошли закрытые консультации членов Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Прочие вопросы" в отношении ситуации вокруг скопления беженцев у западных границ Беларуси. Как заявили в МИД, "смысл этого искусственно срежиссированного мероприятия состоял именно в том, чтобы в очередной раз создать информационный повод для беспочвенных обвинений в адрес Беларуси".

"Это старый геббельсовский пропагандистский прием: если повторять ложь тысячу раз, то в нее поверят. К сожалению, мы сегодня находимся в театре абсурда. Страны Евросоюза, мощнейшего блока НАТО, пытаются сыграть дешевенькую пьеску о том, что будто бы от относительно небольшой и совершенно толерантной Беларуси исходит угроза миру, и выставить ее агрессором. По понятным мотивам пытаются исказить и заговорить очевидный факт: первопричина глобального миграционного кризиса состоит в незаконном вмешательстве стран Запада во внутренние дела других, организации военных интервенций и разрушении ими целого ряда государств. Беларусь в этой ситуации лишь страна транзита, которая, кстати, несет существенные издержки", - обратил внимание Анатолий Глаз.

В МИД отметили, что в 2020 году ЕС принял полмиллиона новых беженцев и никто особо не заметил каких-либо политических последствий. "А две-три тысячи беженцев, стремящихся попасть через Беларусь в пригласившую их Европу, - это уже, видите ли, "гибридная война". Абсолютно понятно: напряжение на границе Беларуси с Евросоюзом связано не столько с реальными проблемами, которые могут создать три тысячи мигрантов, сколько с тем, что Польше, Литве, Латвии выгодно раздувать этот кризис. Особенно Польше", - заявил пресс-секретарь.

"Поэтому консультации, как я уже сказал, ожидаемо носили полностью срежиссированный характер. И самое важное, что никто из других членов Совета Безопасности за пределами западной группы не поддержал инициаторов и не выступил с критикой нашей страны. Наоборот, государствами совершенно логично ставился вопрос о необходимости комплексно смотреть на проблему, бороться с первопричинами миграционного кризиса, вести прямой диалог между странами происхождения, транзита и конечного следования. Если же это мероприятие будет использовано Евросоюзом в качестве дополнительного аргумента для введения очередного пакета санкций, то хочу сказать, что Минск готов на самые жесткие ответные меры", - предупредили в МИД.-0-