МИД о гуманитарном конвое из Польши для беженцев: Варшава пытается выдавать желаемое за действительное

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали польский конвой с гуманитарной помощью для беженцев из стран Ближнего Востока, который якобы ожидает разрешения на въезд в Беларуси. Ответ пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза размещен на сайте министерства, сообщает БЕЛТА."Польская сторона создала очень странную ситуацию, пытаясь всеми силами выдавать желаемое за действительное, да еще и поставив некие свои внутриполитические моменты выше конкретной работы и интересов обычных людей, пусть даже и беженцев из неблагополучных стран", - сказал Анатолий Глаз.По его словам, МИД Польши направил формально ноту и, даже не дожидаясь ответа, уже на границу отправил некий конвой. "Как будто Беларусь не суверенное государство и ответа ждать не нужно. А зачем этот конвой направлен? Ведь если бы польская сторона реально заботилась о беженцах, то она могла бы спокойно передать непосредственно им все необходимое. Тем более что с польской стороны, как мы видим по многочисленным кадрам в СМИ, хорошие подъезды для транспорта к месту их нахождения. Более того, по словам беженцев, они были задержаны в Польше и автотранспортом доставлены на границу. Так что по всем критериям туда можно спокойно подъехать. Но вместо решения вопроса устраивается вот это мультимедиа-представление", - обратили внимание в министерстве.Максимально же человечное отношение ко всем этим людям с белорусской стороны, после многочисленных примеров безвозмездного оказания той же медицинской помощи пострадавшим на других участках границы, и так очевидно, заявили в МИД."По сути, на сегодняшний день находящиеся на линии границы беженцы в полном соответствии со своими правами требуют международной защиты в Польше. В стране, которая непосредственно причастна к провоцированию миграционных потоков из Афганистана как участник коалиции с США. Понятно, что действия польской стороны по вытеснению и выталкиванию просителей убежища противоречат и соответствующим постановлениям ЕС, и Конституции Польши, и ряду международных документов. На этом фоне развернутая антибелорусская кампания выглядит еще более нелепо", - подчеркнул пресс-секретарь.В МИД отметили, что Беларусь не создает и не будет создавать пограничных проблем. "У нас было налажено образцовое пограничное сотрудничество с сопредельными странами, в числе которых и Польша. Действовали соответствующие программы, реализовывались проекты технической помощи, направленные на интересы граждан ЕС и Беларуси, а также на предотвращение подобных ситуаций. Все это в одностороннем порядке было приостановлено по инициативе Европейского союза. Можно сколько угодно выдумывать гибридные небылицы, но граница должна быть линией сотрудничества, и любые вопросы на ней успешно решаются только путем взаимоуважительного диалога", - подытожили во внешнеполитическом ведомстве.-0-