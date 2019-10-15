МИД: переговоры по присоединению Беларуси к ВТО идут по плану, в октябре будут консультации с США

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации идут по плану, в октябре будет серия консультаций с США, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко перед заседанием Президиума Совета Министров, где рассматриваются вопросы наращивания и диверсификации экспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все идет по плану, по двусторонним соглашениям у нас осталось примерно пять-шесть стран, основные (переговорщики. - Прим. БЕЛТА) - США и Европейский союз", - отметил Андрей Евдоченко.

По его словам, в октябре в Вашингтоне пройдет серия консультаций с США. Будут обсуждаться как системные вопросы, обязательства Беларуси, которые отражены в докладе рабочей группы, так и двусторонние договоренности, доступ на рынок товаров и услуг.

Андрей Евдоченко рассказал, что в декабре в Женеве состоится последний в этом году раунд системных переговоров с участием всех заинтересованных членов рабочей группы по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию. До этого белорусская сторона проведет заседание межведомственной комиссии по вступлению в ВТО и совещание у премьер-министра, чтобы согласовать окончательные позиции к этим переговорам.

Как сообщал ранее министр экономики Дмитрий Крутой, Беларусь планирует завершить присоединение ко Всемирной торговой организации в июне 2020 года.-0-

Беларусь рассчитывает на рост экспорта благодаря соглашениям ЕАЭС о ЗСТ с третьими странами По мнению первого замминистра иностранных дел Андрея Евдоченко, для роста экспорта Беларуси также нужно расширять промышленное производство.