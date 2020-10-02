МИД РФ: белорусский ответный санкционный список начинает автоматически применяться и в России

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Санкционный список Беларуси, принятый в ответ на антибелорусские санкции, начинает автоматически применяться и в России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Обращаем также внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации", - говорится в комментарии.

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