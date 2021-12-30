МИД РФ: Россия готова направить наблюдателей в Беларусь на референдум по Конституции

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Новости темы "Конституция Беларуси - работа над проектом"
30 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия в случае приглашения белорусской стороной готова направить наблюдателей в Беларусь на референдум по Конституции. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.
"Организация референдума - исключительно внутреннее дело Беларуси, - сказала Мария Захарова. - В случае получения приглашения от белорусской стороны вопрос направления наблюдателей будет решен положительно. Но, подчеркну еще раз, пригласить должна белорусская сторона, если сочтет это необходимым".-0-