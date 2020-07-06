Мигаш: Беларусь и Словакия могут удвоить товарооборот

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень взаимоотношений между Беларусью и Словакией позволяет говорить о возможности существенно увеличить товарооборот. Такое мнение высказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол сегодня встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко по случаю завершения своей дипломатической миссии. Во время общения глава государства обратил внимание, что нынешний уровень товарооборота в $226 млн не соответствует потенциалу двух стран.

Дипломат также считает возможным существенно увеличить уровень взаимной торговли. "Если поднимемся до 500 млн евро - это будет адекватно тому, что может и заслуживает как одна, так и другая сторона", - сказал он.

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