Минниханов: приезжая в Беларусь, каждый раз получаем массу эмоций

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Татарстан нацелен на развитие двусторонних отношений с Беларусью. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Рустам Минниханов поблагодарил белорусскую сторону за оказанное гостеприимство. "Приезжая в вашу прекрасную страну, каждый раз получаем массу эмоций", - заявил Президент Татарстана. По его словам, сегодня делегация посетила Белорусский автомобильный завод, где ознакомилась с продукцией. "Здесь уже выпускают самосвалы грузоподъемностью 450 т - в мире такого нет. Это уникальнейшее производство", - поделился он впечатлениями.

Накануне Рустам Минниханов встретился с активом татарской общины в Беларуси и посетил Минскую соборную мечеть. "Свыше семи тысяч татар проживают здесь. Они рассказывали о своей жизни и очень довольны динамикой развития страны. В то же время они сохранили свою самобытность", - заявил Президент Татарстана.

"У нас мусульман не обижают!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Наоборот, многим надо позавидовать таким условиям", - заметил Рустам Минниханов.

"Эти люди - золото. Они никогда меня не подводили. Никогда", - продолжил глава белорусского государства.

"И не подведут", - заверил руководитель Татарстана.-0-