Минск готов стать площадкой для проведения новых многосторонних переговоров по выстраиванию более эффективного миропорядка - Макей

8 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь призвала международное сообщество к безотлагательному началу новых масштабных многосторонних переговоров по выстраиванию более эффективного, справедливого и работоспособного мирового порядка. На этом заострил внимание глава белорусского МИД Владимир Макей сегодня во время панельной дискуссии высокого уровня "Безопасность для всех: взгляд и перспективы из Женевы" в отделении ООН в швейцарской столице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

В качестве системной проблемы современного этапа глобальных отношений министр определил неспособность международного сообщества сформулировать новые правила мирного взаимодействия. Старая система концентрированной власти и влияния небольшой группы наиболее сильных государств все больше деградирует, тогда как новая система все еще формируется под влиянием необратимого роста политической и экономической мощи региональных держав и их союзов.

"Владимир Макей призвал международное сообщество к безотлагательному началу новых масштабных многосторонних переговоров по преодолению всего спектра разногласий и выстраиванию нового, более эффективного, справедливого и работоспособного мирового порядка, отметив, что Минск готов стать площадкой для их проведения, - сообщили в Постпредстве. - Министр призвал также к укреплению роли многосторонних учреждений и системы ООН в целом".

Как считает белорусская сторона, расположенные в Женеве многосторонние тематические организации уже вносят определяющий вклад в формирование будущего более гармонизированного и взаимозависимого мира, в котором не будет места использованию силы для разрешения возможных конфликтов. Именно отраслевые межправительственные организации, ориентированные на реализацию ЦУР, призваны стать основой глобальных тематических партнерств, объединяющие государства, международные организации, гражданское общество, частный сектор, научно-исследовательское сообщество. Беларусь поддерживает концепцию, что именно система таких глобальных партнерств является лучшим инструментом для управления нарождающимся многополярным мировым порядком.

В качестве докладчиков в дискуссии, организованной Постоянным представительством Беларуси, также приняли участие генеральный директор отделения ООН в Женеве Михаэль Мёллер, директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Ренат Дван и глава делегации Европейского союза при международных организациях в Женеве Волтер Стивенс.-0-