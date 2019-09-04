Минская дискуссия о новых технологиях для борьбы с терроризмом будет расширяться - Воронков

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дискуссия, которую вели в Минске эксперты на международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", будет расширяться. Об этом сегодня журналистам заявил заместитель генерального секретаря - глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Воронков отметил, что на конференции рассматривалась, пожалуй, самая актуальная и чувствительная тема. "Думаю, та цифровая волна, которая стартовала в Минске, пойдет дальше, вовлекая все новые страны в дискуссию, как использовать новые технологии как в предотвращении терроризма, так и для более эффективной борьбы с ним", - сказал он.

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