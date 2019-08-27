Минская область и китайский Чунцин будут наращивать взаимодействие

27 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Минская область и китайский город Чунцин будут наращивать взаимодействие. О расширении сотрудничества шла речь на встрече 27 августа Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого, заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Николая Рогащука с мэром Чунцина Тан Лянчжи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

Фото посольства Беларуси в Китае

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе открытие генерального консульства Беларуси в Чунцине. Речь шла и о создании условий для роста объемов поставок белорусской продукции в Китай, проведении совместных мероприятий в 2019-2020 годах, в целом об активизации сотрудничества между Минской областью и Чунцинем.

Чунцин с 30-миллионным населением является побратимом столичного региона. Ожидается, что открытие белорусского генконсульства откроет новые возможности для развития двусторонних связей.-0-