Минские соглашения остаются единственным рычагом урегулирования ситуации в Донбассе - политолог

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские соглашения остаются единственным рычагом урегулирования ситуации в Донбассе. Такое мнение высказал сегодня журналистам политолог Юрий Шевцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперт подчеркнул, что вопрос об отмене минских соглашений не стоит, они будут и далее соблюдаться. "Это единственный рычаг урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Именно минские соглашения остановили активную фазу войны в Донбассе. Альтернативы им пока нет, и не стоит вопрос о том, чтобы ее искать. Речь идет о развитии минских соглашений", - сказал Юрий Шевцов.

Касаясь встречи лидеров стран "нормандской четверки", которая должна пройти сегодня в Париже, политолог отметил, что не ожидает громких заявлений и решительных шагов. Схожую точку зрения высказал учредитель и директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман. По его словам, чрезмерного оптимизма по поводу этой встречи испытывать не стоит. "Однако сейчас появилась надежда, что через серию подобных встреч, в том числе через согласование механизма расширения зоны разведения сил и средств, обмена пленными, можно будет делать какие-то шаги вперед", - считает он.

В предыдущий раз главы стран "нормандской четверки" - Германии, России, Украины и Франции - собирались в белорусской столице в четыре года назад. "Лидеры не собираются, когда нет если не прорыва, то хотя бы какого-то движения вперед. Однако это не значит, что все это время никакой работы не велось. Главный механизм реализации минских соглашений - трехсторонняя контактная группа. Ей удалось добиться позитивных результатов, особенно в последние месяцы", - напомнил Евгений Прейгерман.

Оба политолога также сошлись во мнении, что для Беларуси урегулирование конфликта в Донбассе - стратегический вопрос, учитывая протяженность совместной с Украиной границы и важность политических, торгово-экономических связей. Конфликт на юго-востоке Украины - самая большая проблема европейской безопасности, и не случайно стороны стремятся не допустить его эскалации.

Участники трехсторонней контактной группы 5 сентября 2014 года подписали в Минске протокол о начале мирного процесса в Украине. Лидеры стран "нормандской четверки" 11-12 февраля 2015 года после 16-часовых переговоров пришли к договоренности о прекращении огня в Донбассе. В их присутствии был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений. Это позволило снизить интенсивность боевых действий в Украине и спасти человеческие жизни по обе стороны противостояния.-0-