Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Армении

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении и ее штаб 31 мая на основании приглашения страны приступила к мониторингу избирательной кампании. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе миссии.

В рамках наблюдения за парламентскими выборами состоялась встреча руководителя штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгения Козяка с председателем Центральной избирательной комиссии Армении Тиграном Мукучяном. На ней обсуждались вопросы, связанные с предстоящими внеочередными выборами депутатов парламента. Председатель ЦИК рассказал о ходе избирательной кампании, подробно остановился на работе Центризбиркома в условиях сжатых временных рамок, отведенных на подготовку к выборам.

В свою очередь Евгений Козяк отметил, что деятельность миссии будет строиться в соответствии с избирательным законодательством Армении, независимо и самостоятельно, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов. При этом миссия исходит из того, что ее задача - оценивать избирательную кампанию на соответствие национальному законодательству и оказывать содействие в проведении свободных и демократических выборов.

В настоящее время идет формирование миссии. Планируется, что в ее составе будет около 70 человек, причем около 10 будут работать на долгосрочной основе.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении запланированы на 20 июня.-0-