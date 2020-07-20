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20 июля 2020, 12:10

Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами Президента Беларуси

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20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами Президента Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА советник пресс-службы Исполкома Содружества Мария Гуцало.

"Исполком СНГ получил приглашение от МИД Беларуси принять участие в наблюдении за выборами Президента Беларуси. Сейчас идет процесс формирования миссии. Мы разослали приглашения в страны СНГ с просьбой представить кандидатуры своих представителей в состав миссии наблюдателей от Содружества. 21 июля на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества будет согласована кандидатура руководителя миссии. Исполком СНГ предлагает Сергея Лебедева", - рассказала Мария Гуцало.

По ее словам, сегодня Исполком СНГ направит письмо в Центризбирком с просьбой аккредитовать первую партию наблюдателей от миссии Содружества. "Планируем, что наблюдатели от СНГ будут работать во всех регионах страны. В день выборов наблюдатели будут присутствовать на избирательных участках с момента их открытия и до завершения подсчета голосов. Свое заявление по результатам наблюдения за ходом избирательной кампании в Беларуси миссия озвучит 10 августа", - отметила советник пресс-службы.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Центризбирком 14 июля зарегистрировал пять кандидатов в президенты.-0-

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