На выборах в белорусский парламент смогут проголосовать и временно находящиеся в РФ белорусы

30 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На участках, образованных на территории России, на выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси смогут проголосовать постоянно проживающие или временно находящиеся на территории РФ белорусские граждане. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте посольства Беларуси в России, сообщает БЕЛТА.

На территории России образованы три участка для голосования: в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. "Граждане Беларуси, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Российской Федерации, могут принять участие в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва на вышеуказанных участках для голосования в период досрочного голосования с 12 по 16 ноября 2019 года включительно (с 10.00 до 14.00 часов и с 16.00 до 19.00 часов), а также в основной день голосования - 17 ноября 2019 года (с 8.00 до 20.00 часов), - говорится в сообщении. - При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Республики Беларусь".

На сайте дипмиссии опубликованы также составы участковых избирательных комиссий в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде, их местонахождение и контактные данные.-0-