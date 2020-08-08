Наблюдатели от МПА СНГ не фиксируют нарушений на досрочном голосовании в Беларуси - координатор

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не фиксируют нарушений на досрочном голосовании на выборах Президента Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко (Россия), передает корреспондент БЕЛТА.

Наблюдатели от МПА СНГ следят за ходом досрочного голосования с самого его начала. "На сегодняшний день каких-либо заявлений, обращений со стороны наблюдателей о нарушениях в наш адрес не поступало", - сказал координатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что самый главный принцип миссии МПА СНГ заключается в беспристрастном наблюдении за ходом избирательной кампании. Он напомнил, что наблюдатели от ассамблеи прибыли по приглашению белорусской стороны. На данный момент от МПА СНГ на выборах аккредитованы 52 наблюдателя. Они работают не только в Минске, но и в регионах. В основной день голосования, 9 августа, наблюдатели будут находиться на избирательных участках во время открытия, будут посещать их в течение дня.-0-