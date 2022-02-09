Начальник Генштаба ВС РФ прибыл в Беларусь для проверки готовности российских войск к учению

Валерий Герасимов. Фото пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Республику Беларусь для проверки готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации к участию в совместном белорусско-российском учении "Союзная решимость - 2022". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Учение является заключительным этапом проверки войск, начавшейся в январе текущего года в соответствии с решением президентов Беларуси и России. В период его проведения планируется отработать задачи пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защите интересов Союзного государства.-0-