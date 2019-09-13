Наследный принц Абу-Даби о визите в Беларусь: сказать просто спасибо недостаточно, чтобы выразить мои чувства

13 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко выразил слова особой благодарности за радушие и теплый прием, оказанные ему в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сказать просто спасибо недостаточно, чтобы выразить все мои чувства. Я действительно очень благодарен за теплый прием, который нам оказан, - сказал наследный принц. - Я побывал во многих государствах, но, поверьте мне, здесь я чувствую себя как дома". Особенно шейх отметил гостеприимство, доброту и радушие людей в Беларуси.-0-